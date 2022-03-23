Андре Драммонд пропустил матч с «Ютой» из-за последствий вакцинации

Центорой «Бруклина» Андре Драммонд пропустил матч против «Юты» (114:106) из-за последствий прививки от коронавируса.

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