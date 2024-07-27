Герой в борьбе со старением.

С давних времен женщины используют все возможные методы сохранения молодости и красоты. Хочется поделиться одним не мало важным способом, витамин С (аскорбиновая кислота), почему так важно не только принимать его внутрь но и наносить наружно? Аскорбиновая кислота сильнейший природный антиоксидант.