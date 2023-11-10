Песков: Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Руководитель пресс-службы лидера Российской Федерации Дмитрий Песков поделился информацией о том, что глава государства вслед за собственной рабочей поездкой на казахстанскую территорию отправился в Ростов-на-Дону.
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