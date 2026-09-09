14 способов быстро снять стресс!

1. Расческа. В течение рабочего дня, проведенного перед монитором, мимическая мускулатура так напрягается, что голова становится тяжелой и начинает болеть.
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