Четыре человека погибли и шестеро госпитализированы в результате аварии на мосту

«Петербургский дневник» публикует видео с места падения автобуса По последней информации оперативных служб, в результате ДТП, после которого пассажирский автобус упал в воду на набережной Мойки, погибли четыре человека.
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