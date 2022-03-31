С-400 «Триумф» ЦВО отразили массированный авиаудар «противника» на учении под Астраханью

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ региона, в ходе которого обнаружили, распознали и условного уничтожили групповые цели, осуществлявшие массированный авиационный налет.
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