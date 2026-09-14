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Регионы России

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Памфилова предупредила кандидатов о рисках пропуска предвыборных дебатов

Памфилова предупредила кандидатов о рисках пропуска предвыборных дебатов

Памфилова отметила, что пропуск дебатов представляет собой серьезный репутационный риск для претендентов на депутатские мандаты.

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