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Царьград

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Прокуратура: водитель без прав осужден на 9 лет за ДТП в Уфе

Прокуратура: водитель без прав осужден на 9 лет за ДТП в Уфе

В Уфе вынесен приговор 28-летнему водителю грузовика без прав: 9 лет лишения свободы за столкновение с 12 автомобилями.

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