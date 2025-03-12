Прошедшей ночью над европейской Россией сбили 21 беспилотник, в том числе, как мы уже писали, над Калужской областью - одинПрошедшей ночью над европейской Россией сбили 21 беспилотник, в том числе, как мы уже писали, над Калужской областью - один.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)