Музейная ДНК выявила потерю генетического разнообразия британских шмелей

Исследование, опубликованное в Molecular Biology and Evolution при участии Музея естественной истории в Лондоне, оценило генетические последствия сокращения британских популяций мохового шмеля Bombus muscorum.
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