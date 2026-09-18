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Музейная ДНК выявила потерю генетического разнообразия британских шмелей

Музейная ДНК выявила потерю генетического разнообразия британских шмелей

Исследование, опубликованное в Molecular Biology and Evolution при участии Музея естественной истории в Лондоне, оценило генетические последствия сокращения британских популяций мохового шмеля Bombus muscorum.

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