Проклятие Зеленского...

Леонид Руси

Вот ты вроде Козерог, десятое воплощение, священный знак зодиака - Ворота энергии звёзд... и не юноша, а какой дурак... Ну ладно, тогда ответь мне для чего мы спим треть жизни... все как один? Чтобы ты знал, евреев водили, всё это время, левиты, а у них гаплагруппа... русская