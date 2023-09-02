Медвежий угол

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Проклятие Зеленского...

Проклятие Зеленского...

Проклятие Зеленского. InsiderН.Громов Давно подмечено, что общение с Зеленским - не к добру. В лучшем случае - отставка, ну а в худшем.

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Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
Откуда эти высеры еврейского фольклора?
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12 час.
Леонид Руси
Вот ты вроде Козерог, десятое воплощение, священный знак зодиака - Ворота энергии звёзд... и не юноша, а какой дурак... Ну ладно, тогда ответь мне для чего мы спим треть жизни... все как один? Чтобы ты знал, евреев водили, всё это время, левиты, а у них гаплагруппа... русская
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6 час.
И тут не скажу Не скажу
Извините ,вы чистую психушку написали )))) Меньше читайте разную мистическую муру и почитайте про историю иудаизма,  а равно посмотрите когда, как и из кого вообще возник  русский этнос...
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2 час.

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