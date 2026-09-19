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Чемпионат Турции. «Галатасарай» Батракова сыграет с «Трабзонспором» Салаха, «Фенербахче» Лукаку против «Эюпспора», «Бешикташ» Влаховича в гостях у «Амеда»

19 сентября « Трабзонспор » примет « Галатасарай », « Истанбул » сыграет против « Генчлербирлиги ». 20 сентября « Фенербахче » встретится с «Эюпспором», « Бешикташ » отправится в гости к « Амеду ».

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