Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мы так больше не можем: Европа отдаст все за одно слово Путина

Мы так больше не можем: Европа отдаст все за одно слово Путина

Кирилл Стрельников Когда за помощником закрылась тяжелая дверь, пожилой лопоухий немец впился глазами в эбонитовый телефон, покрытый инеем.

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Комментарии
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Alex Nемо
У ВВП ...есть дела поважнее ... чем болтовня с пустышками под названием европолитики!
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1 д.
Сергей Догадин
Хули нашему президенту с этими уродами разговаривать. Их пиз...дить нужно.
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1 д.
михаил ошкин
А какого рожна мы противнику (Запад ведь наш противник?) до сих пор поставляем свои ресурсы, причем невозобновляемые? Или опять : &quot;Вы не понимаете, это - другое&quot;?
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1 д.

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