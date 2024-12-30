Кирилл Стрельников Когда за помощником закрылась тяжелая дверь, пожилой лопоухий немец впился глазами в эбонитовый телефон, покрытый инеем.
Мы так больше не можем: Европа отдаст все за одно слово Путина
Комментарии
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Alex Nемо
У ВВП ...есть дела поважнее ... чем болтовня с пустышками под названием европолитики!
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1 д.
Сергей Догадин
Хули нашему президенту с этими уродами разговаривать. Их пиз...дить нужно.
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1 д.
михаил ошкин
А какого рожна мы противнику (Запад ведь наш противник?) до сих пор поставляем свои ресурсы, причем невозобновляемые? Или опять : "Вы не понимаете, это - другое"?
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1 д.
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