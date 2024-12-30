Мы так больше не можем: Европа отдаст все за одно слово Путина

У ВВП ...есть дела поважнее ... чем болтовня с пустышками под названием европолитики!

Хули нашему президенту с этими уродами разговаривать. Их пиз...дить нужно.

михаил ошкин

А какого рожна мы противнику (Запад ведь наш противник?) до сих пор поставляем свои ресурсы, причем невозобновляемые? Или опять : "Вы не понимаете, это - другое"?