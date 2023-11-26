Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в нарушении условий сделки

Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в нарушении условий сделки

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий сделки по перемирию и заложникам Израиль обвинил боевиков в разлучении семьи при возвращении заложников — 13-летняя девочка вернулась без матери, а группировка настаивает, что израильская сторона не выполнила свои обещания.

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