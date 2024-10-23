За последний год каждой второй российской компании пришлось уменьшить расходы

В результате опроса, проведенного сообществом предпринимателей CLUB 500 и информационной платформой Get-Investor, выяснилось, что на фоне роста ключевой ставки 64% владельцев бизнеса не воспользовались мерами государственной поддержки.
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