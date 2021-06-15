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Спортивных комментаторов Генича и Моссаковского лишили аккредитации на Евро-2020

Спортивных комментаторов Генича и Моссаковского лишили аккредитации на Евро-2020

В рамках футбольного турнира “Евро-2020” разгораются совсем не спортивные скандалы. Так, российский комментатор Михаил Моссаковский рассказал о том, что его не пустили в Баку на матч между Швейцарией и Уэльсом, который он должен был комментировать.

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