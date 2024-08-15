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"Хитрющая бабенка. Помогает втихаря...": Россияне не верят, что Долина отдала мошенникам квартиру и сотни миллионов рублей.

"Хитрющая бабенка. Помогает втихаря...": Россияне не верят, что Долина отдала мошенникам квартиру и сотни миллионов рублей.

Второй день в сети обсуждают ситуацию вокруг Ларисы Долиной, которая якобы стала жертвой украинских мошенников.

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