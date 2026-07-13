Как статус резервиста «отменяет» ваш Резерв+? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Действует ли ваш бумажный военный билет старого образца в 2026 году? Каков максимальный срок действия электронного военно-учетного документа? Почему отсрочка на три месяца может сделать ваш Резерв+ недействительным досрочно? И за что именно грозит штраф в 17 000 гривен при проверке на улице? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.