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Говорит Европа ⚡

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Как статус резервиста «отменяет» ваш Резерв+? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Как статус резервиста «отменяет» ваш Резерв+? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Действует ли ваш бумажный военный билет старого образца в 2026 году? Каков максимальный срок действия электронного военно-учетного документа? Почему отсрочка на три месяца может сделать ваш Резерв+ недействительным досрочно? И за что именно грозит штраф в 17 000 гривен при проверке на улице? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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