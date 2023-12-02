Главный фаворит — золото: вот как украсить ёлку на Новый год-2024

Тренды на новогодний декор постоянно меняются. Если в 2022 году в моде были синие и бирюзовые украшения, а в 2023 все сходили с ума от сочетания чёрного и серебряного, то в 2024 году главную скрипку будет играть совсем другой цвет.
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