ДТП с электросамокатами стали случаться в три раза чаще - ГИБДД

ДТП с электросамокатами стали случаться в три раза чаще. Как сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции, за первые шесть месяцев текущего года в России произошло 180 аварий с электросамокатами, в которых погибли пять человек и 188 получили травмы.