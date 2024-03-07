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В Бухаресте прошла акция протеста против президента Молдавии

В Бухаресте прошла акция протеста против президента Молдавии

В столице Румынии прошла акция протеста против президента Молдавии Майи Санду. Уточняется, что на митинг вышли не только молдаване, но и румыны, которые недовольны тем, что Санду пытается решить собственные проблемы за их счёт.

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