Боец из Буинского района после тяжелого ранения на СВО продолжает службу в военкомате

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Наилей Хасибзяновой Потерявший в зоне СВО ногу Иван Тихонов с декабря прошлого года продолжает службу в военном комиссариате Буинского и Дрожжановского районов в качестве ответственного исполнителя.
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