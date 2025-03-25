Боец из Буинского района после тяжелого ранения на СВО продолжает службу в военкомате

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Наилей Хасибзяновой Потерявший в зоне СВО ногу Иван Тихонов с декабря прошлого года продолжает службу в военном комиссариате Буинского и Дрожжановского районов в качестве ответственного исполнителя.