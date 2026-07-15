Суд Киева открыл производство по иску ГЭСС о ликвидации Покровского монастыря УПЦ МП

Шестой апелляционный административный суд Киева 13 июля 2026 года начал рассмотрение дела по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) о прекращении деятельности монастыря «Свято-Покровская Голосеевская пустынь» Киевской митрополии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.