Суд Киева открыл производство по иску ГЭСС о ликвидации Покровского монастыря УПЦ МП

Шестой апелляционный административный суд Киева 13 июля 2026 года начал рассмотрение дела по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) о прекращении деятельности монастыря «Свято-Покровская Голосеевская пустынь» Киевской митрополии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
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