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Гинцбург сообщил, что Минздрав согласовал обновление вакцины «Спутник лайт»

Гинцбург сообщил, что Минздрав согласовал обновление вакцины «Спутник лайт»

Минздрав России согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник лайт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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