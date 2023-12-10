Гинцбург сообщил, что Минздрав согласовал обновление вакцины «Спутник лайт»

Минздрав России согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник лайт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
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