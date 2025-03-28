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Путин заявил, что бригады морской пехоты ВС РФ будут увеличены до дивизий

Путин заявил, что бригады морской пехоты ВС РФ будут увеличены до дивизий

Бригады морской пехоты Вооруженных сил России (ВС РФ) будут увеличены до дивизий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками на борту атомной подводной лодки "Архангельск".

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