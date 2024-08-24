Экс-теннисист Ользовский: допинговая ситуация Синнера – двойные стандарты

Бывший теннисит, двукратный чемпион турниров "Большого шлема" в миксте, в комментарии для "Газеты.Ru" назвал ситуацию с оправданием итальянца Янника Синнера, первой ракетки мира, сдавшего в марте два положительных допинг-теста, двойными стандартами.
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