Экс-теннисист Ользовский: допинговая ситуация Синнера – двойные стандарты

Бывший теннисит, двукратный чемпион турниров "Большого шлема" в миксте, в комментарии для "Газеты.Ru" назвал ситуацию с оправданием итальянца Янника Синнера, первой ракетки мира, сдавшего в марте два положительных допинг-теста, двойными стандартами.