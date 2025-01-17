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Царьград

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В 2024 году количество мигрантов в Новосибирской области выросло на 5 тысяч человек

В 2024 году количество мигрантов в Новосибирской области выросло на 5 тысяч человек

Чаще всего мигранты приезжают в регион из Таджикистана.Новосибирский статистический комитет представил очередной отчёт о социально-экономическом положении Новосибирской области.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
И кто этому способствует? Ни слова. Значит, коррупционеры более могущественны, чем автор статьи
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19 час.

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