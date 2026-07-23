Золотые иллюзии Варшавы: почему американские базы не гарантируют Польше безопасность

Мария Павлова — о польской "базомании" и ее цене Сначала министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в июне сообщил, что предложил главе Пентагона Питу Хегсету возвести на территории страны постоянную военную базу при полном финансировании ее строительства со стороны Варшавы.