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Золотые иллюзии Варшавы: почему американские базы не гарантируют Польше безопасность

Золотые иллюзии Варшавы: почему американские базы не гарантируют Польше безопасность

Мария Павлова — о польской "базомании" и ее цене Сначала министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в июне сообщил, что предложил главе Пентагона Питу Хегсету возвести на территории страны постоянную военную базу при полном финансировании ее строительства со стороны Варшавы.

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