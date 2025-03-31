"Ведет в тупик". Эксперт прокомментировал идею "продлить" возраст молодежи до 40 лет

Собеседник amic.ru считает, что молодым людям нужно поручать самые трудные задачи, а не поощрять инфантилизацию Разговоры о повышении возраста молодежи имеют ряд негативных последствий – прежде всего, они ведут к инфантилизации молодого поколения, создавая проблемы для полноценного, динамичного развития государства, заявил amic.