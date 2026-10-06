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RT Russia

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Зеленский заявил о подготовке к новому массированному удару ВС России на Украине

Зеленский заявил о подготовке к новому массированному удару ВС России на Украине

Украина ожидает новый массированный удар российской армии по целям на Украине и готовится к защите критической инфраструктуры и логистики, заявил Владимир Зеленский после селекторного совещания с украинским правительством, военными и представителями ключевых служб.

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