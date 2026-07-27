15-летний подросток из Якутии погиб от удара током во время зарядки смартфона. По данным СМИ, школьник подключил смартфон к дешёвой китайской зарядке и продолжил смотреть видео, закинув ноги на батарею.
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15-летний подросток из Якутии погиб от удара током во время зарядки смартфона. По данным СМИ, школьник подключил смартфон к дешёвой китайской зарядке и продолжил смотреть видео, закинув ноги на батарею.
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