Актриса Лянка Грыу призналась, что ее осуждают за жизнь в США

Актриса Лянка Грыу высказалась в личном блоге о своей "эмиграции" в США по несколько раз в год. Звезда "Теста на беременность" не скрывает, что периодически живет и работает в Нью-Йорке, но ее за это осуждают.
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