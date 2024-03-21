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Актриса Лянка Грыу призналась, что ее осуждают за жизнь в США

Актриса Лянка Грыу призналась, что ее осуждают за жизнь в США

Актриса Лянка Грыу высказалась в личном блоге о своей "эмиграции" в США по несколько раз в год. Звезда "Теста на беременность" не скрывает, что периодически живет и работает в Нью-Йорке, но ее за это осуждают.

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