ЦАХАЛ показал видео нанесения ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

На опубликованных военными кадрах видно, как истребители наносят удары по наземным объектам. По данным оборонного ведомства, израильская авиация атаковала здания военного назначения и прочую инфраструктуру "Хезболлы".
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