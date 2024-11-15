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США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Какие шаги готов предпринять Вашингтон?

США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Какие шаги готов предпринять Вашингтон?

США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом угрожает ответить России скоординированными политическими решениями вместе с союзниками США на якобы участие военных КНДР в боях под Курском.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Если евреи управляющие Америкой трясутся от страха спецназа Северной Кореи, то надо пригласить спецназ для обкатки в зоне СВО, что бы лично уничтожали советников и инструкторов Нато на Русской и Украинской территории. . РВСН.
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