США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Какие шаги готов предпринять Вашингтон?

СХ

Сергей Храмов

Если евреи управляющие Америкой трясутся от страха спецназа Северной Кореи, то надо пригласить спецназ для обкатки в зоне СВО, что бы лично уничтожали советников и инструкторов Нато на Русской и Украинской территории. . РВСН.