"Целуют меня в задницу": Дональд Трамп высказался о странах, на товары из которых США ввели пошлины

В списке оказались более 180 государств мира.В ходе своего выступления на мероприятии, организованном Национальным комитетом Республиканской партии (NRCC), президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что представители государств, на которые были введены американские пошлины, активно пытаются договориться с Вашингтоном.