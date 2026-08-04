Юрий Ильинов

Манёвр над Балтикой: Польша подняла истребители к российскому Ил-20 Польша подняла истребители для перехвата российского разведывательного самолёта Ил-20 над Балтийским морем. Российское военное ведомство на инцидент не отреагировало. Польские истребители поднялись в воздух после обнаружения российского разведывательного самолёта Ил-20 над Балтийским морем. Инцидент произошёл третьего августа, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети «Х». По его данным, к российскому самолёту направили пару польских истребителей. Перехват состоялся примерно в шестидесяти километрах к северо-западу от Лебы — польского города на побережье Балтийского моря. Косиняк-Камыш заявил, что Ил-20 находился в международном воздушном пространстве и не пересекал границу Польши. При этом, по словам министра, российский самолёт выполнял полёт без заранее поданного плана и с отключённым транспондером. Именно отсутствие транспондера, позволяющего идентифицировать воздушное судно, польская сторона назвала одной из причин для отправки истребителей. В польском Минобороны не сообщили о каких-либо попытках российского самолёта войти в национальное воздушное пространство. Речь шла о сопровождении Ил-20 над Балтикой. После выполнения задачи польские истребители завершили перехват, а российский самолёт продолжил полёт в международной зоне. Министерство обороны России не стало комментировать произошедшее. Ранее российское ведомство неоднократно заявляло, что полёты самолётов Воздушно-космических сил проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В Москве также подчёркивали, что такие маршруты проходят над нейтральными водами и не затрагивают границы других государств. Случаи с российскими военными самолётами над Балтийским морем в последние годы стали регулярными. Польские власти, а также военные ведомства других стран НАТО, включая Германию и Великобританию, сообщали о перехватах разведывательных Ил-20 и российских истребителей Су-27. В подобных ситуациях самолёты, как правило, находятся в международном воздушном пространстве, но не используют активированный транспондер и не передают предварительный план полёта. В странах НАТО это рассматривают как фактор, повышающий риск неправильной оценки ситуации в воздухе. Россия со своей стороны продолжает настаивать на законности подобных вылетов. В российском Минобороны заявляли, что экипажи соблюдают международные нормы и не нарушают воздушные границы соседних государств. Одновременно российские истребители регулярно поднимаются для сопровождения иностранных военных самолётов, которые приближаются к границам России в районе Балтики. Очередной эпизод добавил напряжённости в и без того чувствительный для стран региона вопрос. В НАТО обсуждали возможные действия на случай, если российский самолёт действительно нарушит воздушное пространство государства альянса. В числе рассматриваемых вариантов звучали и жёсткие меры, однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчёркивал, что альянс может пойти на них только при прямой угрозе. Польские власти в последнее время также говорят об усилении так называемой гибридной войны со стороны России. В этот контекст Варшава включает сообщения о диверсиях и провокациях. При этом конкретный инцидент с Ил-20, согласно заявлению польского министра обороны, не сопровождался нарушением польской границы: самолёт находился в международном воздушном пространстве, а польские истребители лишь выполнили задачу по его перехвату и сопровождению. Ранее ИА «Петербургская Пресса» писала, что первый серийный российский пассажирский лайнер МС-21 преодолел ещё один важный этап подготовки. На Иркутском авиационном заводе успешно завершились скоростные рулёжные испытания. российский ракетоносец Ту-160М превзошёл зарубежных конкурентов,