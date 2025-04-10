Администрация Джо Байдена не придала значения сведениям о возможной угрозе ядерного конфликта и снабдила Киев оружием для атак по территории России, сообщил журналист Такер Карлсон в своем посте в социальной сети.
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