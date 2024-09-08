6 сентября не стало нашего любимого дорогого сына, дяди, крестного, дедушки Медведева Ивана Ильича. Прощание состоится 9 сентября по адресу: г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
6 сентября не стало нашего любимого дорогого сына, дяди, крестного, дедушки Медведева Ивана Ильича. Прощание состоится 9 сентября по адресу: г.