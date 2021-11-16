«Есть все-таки в России футболисты. Молодежка выиграла у Испании, юноши – у Германии». Директор РФС Лексаков о победах россиян

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал победу сборной России U21 в матче с Испанией (1:0) в квалификации молодежного чемпионата Европы.

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