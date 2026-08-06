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Почему брендам пора научиться «дикому цветению»

Почему брендам пора научиться «дикому цветению»

Концепция wildflowering (дикое цветение) родилась в психологии отношений, затем перекочевала в HR, а сегодня становится актуальной и для брендовцветы, создано с помощью ИИ-Инванто Термин wildflowering — «дикое цветение» — часто встречается в публикациях о работе и корпоративной культуре.

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