Минобороны России сообщило об уничтожении позиций ВСУ в зоне проведения специальной операции. Это сделали экипажи танков Т-80БВМ 82-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север».
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