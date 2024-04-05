Кудерметова стала четвертьфиналисткой турнира в Чарльстоне

Вероника Кудерметова обыграла Беатрис Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Южной Каролине. В ночь на 5 апреля в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США) завершился матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Вероника Кудерметова встречалась с Беатрис Хаддад-Майей.