Кудерметова стала четвертьфиналисткой турнира в Чарльстоне

Вероника Кудерметова обыграла Беатрис Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Южной Каролине. В ночь на 5 апреля в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США) завершился матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Вероника Кудерметова встречалась с Беатрис Хаддад-Майей.
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