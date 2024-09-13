Трамп отказался от нового раунда предвыборных теледебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп отказался от проведения нового раунд дебатов с соперницей на предстоящих выборах от демократов, действующим вице-президентом Штатов Камалой Харрис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии