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Daily Storm

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Под Волгоградом украинские дроны пытались ударить по нефтеперегонной станции, а в Ростове-на-Дону в результате атаки повреждены окна 14 многоэтажек

Под Волгоградом украинские дроны пытались ударить по нефтеперегонной станции, а в Ростове-на-Дону в результате атаки повреждены окна 14 многоэтажек

В Минобороны заявили о 36 сбитых за ночь беспилотникахСилы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки украинских беспилотников на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области.

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