Страстная пятница 18 апреля: Важные дела и счастливые приметы

По народному календарю сегодня наступает Федулов день, по церковному — самый скорбный день недели.Верующие в это день вспоминают известных святых — Феодула чтеца, Агафопода диакона, Феодору Солунскую и других.
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