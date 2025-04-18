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Царьград

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Страстная пятница 18 апреля: Важные дела и счастливые приметы

Страстная пятница 18 апреля: Важные дела и счастливые приметы

По народному календарю сегодня наступает Федулов день, по церковному — самый скорбный день недели.Верующие в это день вспоминают известных святых — Феодула чтеца, Агафопода диакона, Феодору Солунскую и других.

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