Глава филиала ХАМАС Машаль призвал к протестам по всему миру у посольств Израиля

Мусульмане во всем мире должны провести акции протеста у зданий посольств Израиля из-за удара по больнице на юге сектора Газа, говорится в заявлении главы представительства палестинский движения ХАМАС за рубежом Халеда Машаля, размещенном в Telegram-канале этой радикальной организации.