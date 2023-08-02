Военное обозрение

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Броне сейчас приходится очень тяжело

Броне сейчас приходится очень тяжело

Есть такое вполне оправданное мнение, что по опыту одного конфликта нельзя судить о качестве и пригодности используемой в нём боевой техники для будущих войн.

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