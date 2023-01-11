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Западный эксперт: в 2023 году ожидается крах финансовых систем и революции на энергорынках

Западный эксперт: в 2023 году ожидается крах финансовых систем и революции на энергорынках

Мировая экономика достигла предела роста примерно в 2018 году из-за сочетания уменьшающейся отдачи от добычи ресурсов и роста населения.

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