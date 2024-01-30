Какой маникюр выбрать для офиса: 7 небанальных вариантов Алёна Юрьева В мире офисной жизни, где строгий дресс-код может казаться барьером для самовыражения, маникюр становится тем самым акцентом, который позволяет выделиться, не нарушая установленные правила.