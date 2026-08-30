MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Криптокомпании привлекли $184 млн за неделю, лидируют сделки RQD* и Fasset

Криптокомпании привлекли $184 млн за неделю, лидируют сделки RQD* и Fasset

Криптовалютные и блокчейн-компании раскрыли информацию о привлечении $184,1 млн в рамках восьми раундов финансирования за неделю с 22 по 28 августа — институциональные инвесторы демонстрируют явный сдвиг в сторону рыночной инфраструктуры, ончейн-финансов и токенизированных активов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым