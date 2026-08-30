Криптокомпании привлекли $184 млн за неделю, лидируют сделки RQD* и Fasset

Криптовалютные и блокчейн-компании раскрыли информацию о привлечении $184,1 млн в рамках восьми раундов финансирования за неделю с 22 по 28 августа — институциональные инвесторы демонстрируют явный сдвиг в сторону рыночной инфраструктуры, ончейн-финансов и токенизированных активов.
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